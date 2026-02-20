Російська армія завдала ракетного удара по Харкову: палали автомобілі, вибиті вікна у будинках (фото)

Уранці 20 лютого російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова. Унаслідок атаки зайнялися автомобілі та зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, по району було завдано ракетного удару, а інформація щодо наслідків уточнюється.

Голова Харківська обласна військова адміністрація Олег Синєгубов також підтвердив обстріл. Він зазначив, що внаслідок атаки загорілися два автомобілі.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Згодом Терехов, посилаючись на дані Ситуаційного центру, повідомив, що вибуховою хвилею вибито вікна в кількох багатоповерхових будинках.

Інформації про постраждалих станом на цей момент не надходило. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!