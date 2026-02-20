Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову: пылали автомобили, выбиты окна в домах (фото)

Утром 20 февраля российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова. В результате атаки занялись автомобили и зафиксированы повреждения жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, по району был нанесен ракетный удар, а информация о последствиях уточняется.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил обстрел. Он отметил, что в результате атаки загорелись два автомобиля.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Впоследствии Терехов со ссылкой на данные Ситуационного центра сообщил, что взрывной волной выбиты окна в нескольких многоэтажных домах.

Информации о пострадавших по состоянию на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, российская армия атаковала Одессу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!