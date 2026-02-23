Різкі перепади температури та змішані опади: Україну очікують погодні 'гойдалки'

Останні дні календарної зими — з 23 по 28 лютого 2026 року — принесуть Україні нестабільну й контрастну погоду. Країну чекають різкі перепади температури, змішані опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, ожеледиця на дорогах, поривчастий вітер, а в окремих регіонах — навіть штормові пориви.

Така погода може суттєво ускладнити рух транспорту, роботу комунальних служб і пересування пішки. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У понеділок, 23 лютого, переважатиме хмарна погода. У більшості областей очікуються мокрий сніг і дощ зі снігом. Через сильний вітер і слизькі дороги в північних та центральних регіонах оголошено штормове попередження: на відкритій місцевості пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря коливатиметься від +1…-3°C на півночі до 0…+7°C на заході. На сході буде холодніше — 0…-10°C, а в центрі — від +1 до -10°C.

У вівторок, 24 лютого, опади не припиняться — місцями пройдуть снігопади та мокрий сніг. На дорогах північних і центральних областей збережеться ожеледиця, тому водіям радять бути максимально обережними. На сході стане трохи тепліше, але поривчастий вітер посилить відчуття холоду. Температура повітря в центрі становитиме -3…+3°C, на півдні — -1…+8°C, на заході — -5…+7°C, на сході — +1…+4°C, а на півночі — -1…+1°C.

У середу, 25 лютого, хмарність залишиться майже по всій території країни. Очікуються мокрий сніг і дощ, а на півночі — більш інтенсивні снігопади. Це може створити серйозні труднощі для транспорту та комунальних служб. Пішоходам варто бути особливо уважними на слизьких тротуарах, біля зупинок і сходів. Температура повітря на півночі коливатиметься від -5 до -1°C, а на півдні — від -1 до +8°C.

У четвер, 26 лютого, морози дещо послабшають, хоча на сході ще можливий невеликий сніг. На заході країни прогнозують поступове потепління, хоча вночі зберігатимуться від’ємні значення. У північних і центральних регіонах посилиться вітер, через що температура відчуватиметься нижчою. Температура повітря становитиме на півночі -10…+1°C, на сході — до -3…+1°C, у центрі — -6…0°C, на півдні — -4…+5°C, а на заході — -5…+7°C.

У п’ятницю, 27 лютого, очікується хмарна погода з періодичними проясненнями й без істотних опадів. На заході країни температура підніметься до +10°C. Водночас у північних і східних областях ще зберігатимуться мінусові показники. У північних регіонах можлива ожеледиця.

