'США наполегливо працюють, щоб припинити вбивства та різанину між Росією та Україною' - Трамп під час щорічного звернення до Конгресу

Під час щорічного звернення до Конгресу, відомого як "Послання про стан Союзу", президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація активно працює над припиненням конфлікту між Росією та Україною, який він назвав "дев'ятою війною". За словами Трампа, Сполучені Штати докладають значних зусиль, аби зупинити "вбивства та різанину" в регіоні, де, за його оцінками, щомісяця гинуть близько 25 тисяч солдатів.

Він також наголосив, що ця війна ніколи б не розпочалася, якби він залишався на посаді президента раніше. Ця заява прозвучала під час прямої трансляції звернення, де Трамп підкреслив дипломатичні зусилля США щодо врегулювання конфлікту, який триває вже багато років і забрав тисячі життів.

Трамп традиційно використовує такі виступи для окреслення зовнішньополітичних пріоритетів, і його слова про Україну стали одним із ключових моментів промови, привернувши увагу як у США, так і за кордоном. Ця риторика відображає його послідовну позицію щодо конфлікту, де він неодноразово критикував попередню адміністрацію за нерішучість і заявляв про свою здатність швидко досягти миру.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про майбутню зустріч з Путіним.

