Названо топ найпопулярніших гібридних автомобілів в Україні

У січні 2026 року український автопарк поповнився 2336 гібридними легковими автомобілями (HEV та PHEV) — це на 40 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Частка нових гібридів у загальному обсязі становила 52 % (проти 63 % роком раніше), що вказує на поступове зростання сегмента вживаних гібридів на вторинному ринку.

Решта 48 % припадало на імпортовані машини з пробігом. Про це свідчать свіжі дані асоціації "УкрАвтопром".

Серед нових гібридних моделей беззаперечним лідером став кросовер Toyota RAV4 — українці зареєстрували 322 таких автомобіля. Модель утримує першість завдяки високій перепродажній вартості, легендарній довговічності, просторому салону та універсальності. Toyota RAV4 залишається одним із найрозумніших виборів для тих, хто шукає надійний і економічний автомобіль для щоденного використання.

Трійка найпопулярніших нових гібридів січня виглядає так: Toyota RAV4 з результатом 322 одиниці, за ним іде Nissan Qashqai (79 штук) і Nissan X-Trail (63 штуки).

Серед імпортованих вживаних гібридів перше місце посів Ford Escape — 69 зареєстрованих автомобілів. Друге та третє місця зайняли Toyota Prius (61 одиниця) та KIA Niro (60 одиниць).

Загалом у січні 2026 року в Україні оформили 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Рейтинг очолили Volkswagen Passat (2959 одиниць) і Skoda Octavia (2550 одиниць) — ці дві моделі вже багато років утримують статус "золотого стандарту" українського вторинного ринку.

Окремо фахівці Інституту досліджень авторинку зазначають, що автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (бензин та дизель) у січні все ще займали близько 58 % ринку нових легкових авто. Серед нових бензинових моделей найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.

Зростання сегмента гібридів на 40 % порівняно з минулим роком підтверджує: українці все активніше обирають економічніші та екологічніші варіанти. Toyota RAV4 продовжує утримувати лідерство як у новому, так і у вживаному сегменті, а Ford Escape, Nissan Qashqai та Toyota Prius залишаються найпопулярнішими імпортованими гібридами. Якщо тенденція збережеться, гібриди можуть суттєво наростити свою частку ринку вже за підсумками першого кварталу 2026 року.

