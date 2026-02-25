Винищувач F-16 впав на шосе у Туреччині: пілот загинув (фото, відео)

У Туреччині в ніч на 26 лютого 2026 року зазнав катастрофи винищувач F-16 Військово-повітряних сил країни. Літак впав на автомобільне шосе Ізмір — Стамбул, пілот загинув.

Про це повідомили турецьке видання Yeni Akit та Міністерство національної оборони Туреччини в офіційних соцмережах. Аварія сталася приблизно о 00:56 за місцевим часом.

За даними міноборони, в цей момент літак зник із екранів радарів, а зв’язок із пілотом перервався. Під час пошуково-рятувальної операції, яку негайно розпочали, на шосе виявили уламки винищувача, розкидані на сотні метрів. На місці падіння спалахнула потужна пожежа.

Пілот, який керував літаком, загинув. Його особу наразі не розголошують.

На місце події прибули підрозділи пожежної служби, поліції, жандармерії та медичні бригади. Дорожній рух на ділянці шосе тимчасово перекрили. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільних осіб немає.

Міністерство національної оборони Туреччини створило спеціальну комісію для розслідування причин катастрофи. Наразі розглядаються всі можливі версії, включно з технічною несправністю, помилкою пілота та зовнішніми факторами. Остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення експертизи.

