Истребитель F-16 упал на шоссе в Турции: пилот погиб (фото, видео)

В Турции в ночь на 26 февраля 2026 года потерпел крушение истребитель F-16 Военно-воздушных сил страны. Самолет упал на автомобильное шоссе Измир – Стамбул, пилот погиб.

Об этом сообщили турецкое издание Yeni Akit и Министерство национальной обороны Турции в официальных соцсетях. Авария произошла примерно в 00:56 по местному времени.

По данным минобороны, в этот момент самолет исчез с экранов радаров, а связь с пилотом прервалась. В ходе немедленно начавшейся поисково-спасательной операции на шоссе обнаружили обломки истребителя, разбросанные на сотни метров. На месте падения вспыхнул мощный пожар.

Пилот, управлявший самолетом, погиб. Его личность пока не разглашается.

На место происшествия прибыли подразделения пожарной службы, полиции, жандармерии и бригады. Дорожное движение по участку шоссе временно перекрыли. По предварительным данным жертв и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Министерство национальной обороны Турции создало специальную комиссию по расследованию причин катастрофы. В настоящее время рассматриваются все возможные версии, включая техническую неисправность, ошибку пилота и внешние факторы. Окончательные выводы будут опубликованы после завершения экспертизы.

