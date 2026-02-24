'Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня': Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России обратился к гражданам. Глава государства подчеркнул: украинцы стремятся к завершению войны, однако никто не позволит, чтобы вместе с ней исчезла Украина. Наше государство хочет мира – справедливого, крепкого и длительного.

Зеленский напомнил, что прошло четыре года с тех пор, как в Москве планировали захватить Киев "за три дня". По этим словам, отметил он, стоит миллионное сопротивление украинцев, их мужество, ежедневный труд и выдержка от 24 февраля 2022 года.

Президент вспомнил первые часы вторжения и работу в правительственном бункере на Банковой, где проходили разговоры с мировыми лидерами. Там же, по его словам, прозвучал совет покинуть страну ради безопасности. В ответ он заявил, что Украине нужно оружие, а не эвакуация. Зеленский подчеркнул: в тот день все украинцы испытывали страх и неопределенность, но в то же время отдавали себе отчет — другой Родины нет.

Он подчеркнул, что миллионы людей сделали выбор в пользу сопротивления. Вместо белых флагов украинцы подняли сине-желтые, а вместо цветов для окупантов выстроились в очереди к военкоматам. Защитники держали оборону, граждане помогали армии и поддерживали друг друга. Государство продолжало функционировать: организовывало поставки оружия, медикаментов и продовольствия в заблокированные города, координировало международную поддержку.

Президент отметил, что каждый пакет помощи, каждая санкция против России и каждая единица вооружения требовали упорной дипломатической работы. Украина обращалась в парламенты и общества разных стран с призывом поддержать борьбу за свободу. И мир услышал этот голос – сине-желтые флаги появились на площадях многих столиц.

Отдельно Зеленский упомянул о переломных моментах войны — освобождении украинских городов и сел, возвращении контроля над стратегическими объектами, усилении обороноспособности страны. Он отметил, что Украина прошла путь от критической нехватки защитного снаряжения до развития собственного оборонного производства и укрепления противовоздушной обороны.

В то же время президент подчеркнул: Россия продолжает террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры. Несмотря на это, украинцы выстояли сложные периоды, сохранили единство и государственность. Страна остается субъектом международной политики, получила статус кандидата на вступление в ЕС, возвращает из плена своих граждан и продолжает дипломатическую борьбу.

Зеленский подчеркнул, что настоящий мир возможен только при гарантиях безопасности и сохранении суверенитета. Все переговорные процессы, по его словам, преследуют одну цель — не обесценить жертвы и не потерять добытое за годы борьбы.

Президент поблагодарил военных, волонтеров, медиков, энергетиков, педагогов и всех граждан, которые ежедневно работают ради страны. Он подчеркнул, что именно люди являются главной силой Украины.

Подводя итог, глава государства заявил, что Украина сохранила независимость, выстояла под самым мощным давлением и продолжает движение к справедливому миру. Каждый шаг вперед, каждый достигнутый результат — общая заслуга украинского народа.

