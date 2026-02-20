Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности: полный список
В Украине пенсия по возрасту – один из самых распространенных видов пенсионных выплат. Несмотря на то, что много данных уже есть в электронных реестрах, для правильного назначения пенсии все равно требуется полный пакет документов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, какие именно бумаги необходимо подготовить, чтобы оформить пенсию без задержек. Подать документы можно раньше времени — за один месяц до достижения пенсионного возраста. Это позволяет избежать пропусков выплат и ускорить процесс назначения.
Основной перечень документов для оформления пенсии по возрасту
Для назначения пенсии по возрасту нужно предоставить следующие документы (оригиналы при личном обращении или качественные цветные скан-копии/фото при подаче через вебпортал с наложением квалифицированной электронной подписи):
- паспорт гражданина Украины (или ID-карта вместе с выпиской из реестра о зарегистрированном месте жительства);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- трудовая книжка (оригинал; если их несколько — все имеющиеся в наличии);
- документы, подтверждающие страховой стаж (если записи в трудовой книжке неполные, нечеткие или сделанные с нарушениями) - это могут быть справки из архивов, справки с предприятий, приказы о принятии/увольнении, трудовые договоры, лицевые счета и т.п.;
- диплом, свидетельство или аттестат об обучении на дневной форме в высших или средних специальных учебных заведениях (для зачисления периодов обучения в стаж);
- военный билет или удостоверение военнослужащего (для подтверждения периодов прохождения военной службы);
- справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года (после этой даты данные обычно уже есть в реестре Пенсионного фонда);
- свидетельство о браке, о расторжении брака или об изменении фамилии (если фамилия менялась и часть документов выдана на прежнюю фамилию);
- свидетельства о рождении детей (для женщин - чтобы отнести периоды ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста);
- документы, подтверждающие льготный стаж работы (вредные условия, подземные работы, особый характер труда);
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - если заявитель имеет такой статус;
- реквизиты банковского счета (IBAN) или заявление на получение пенсии наличными через почтовое отделение.
Как подать документы
Подать документы можно несколькими способами:
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- через вебпортал электронных услуг ПФУ (с наложением КЭП);
- через портал "Действие" (если услуга доступна в вашем регионе);
- через уполномоченное лицо по доверенности.
При подаче через электронные сервисы все документы должны быть четкими, цветными скан-копиями или качественными фото.
Почему важно подать документы раньше времени
Представление за месяц до достижения пенсионного возраста позволяет Пенсионному фонду успеть проверить все данные, запросить отсутствующие справки и избежать задержек с первой выплатой. Если документы поданы позже, первая пенсия может поступить с задержкой, но будет перечислена за весь период со дня возникновения права.
Если у вас есть сомнения в стаже, заработке или льготных периодах — лучше обратиться в сервисный центр ПФУ заранее. Специалисты помогут собрать необходимые справки и проверить, отвечает ли всем требованиям.
