Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности: полный список

В Украине пенсия по возрасту – один из самых распространенных видов пенсионных выплат. Несмотря на то, что много данных уже есть в электронных реестрах, для правильного назначения пенсии все равно требуется полный пакет документов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, какие именно бумаги необходимо подготовить, чтобы оформить пенсию без задержек. Подать документы можно раньше времени — за один месяц до достижения пенсионного возраста. Это позволяет избежать пропусков выплат и ускорить процесс назначения.

Основной перечень документов для оформления пенсии по возрасту

Для назначения пенсии по возрасту нужно предоставить следующие документы (оригиналы при личном обращении или качественные цветные скан-копии/фото при подаче через вебпортал с наложением квалифицированной электронной подписи):

паспорт гражданина Украины (или ID-карта вместе с выпиской из реестра о зарегистрированном месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

трудовая книжка (оригинал; если их несколько — все имеющиеся в наличии);

документы, подтверждающие страховой стаж (если записи в трудовой книжке неполные, нечеткие или сделанные с нарушениями) - это могут быть справки из архивов, справки с предприятий, приказы о принятии/увольнении, трудовые договоры, лицевые счета и т.п.;

диплом, свидетельство или аттестат об обучении на дневной форме в высших или средних специальных учебных заведениях (для зачисления периодов обучения в стаж);

военный билет или удостоверение военнослужащего (для подтверждения периодов прохождения военной службы);

справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года (после этой даты данные обычно уже есть в реестре Пенсионного фонда);

свидетельство о браке, о расторжении брака или об изменении фамилии (если фамилия менялась и часть документов выдана на прежнюю фамилию);

свидетельства о рождении детей (для женщин - чтобы отнести периоды ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста);

документы, подтверждающие льготный стаж работы (вредные условия, подземные работы, особый характер труда);

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - если заявитель имеет такой статус;

реквизиты банковского счета (IBAN) или заявление на получение пенсии наличными через почтовое отделение.

Как подать документы

Подать документы можно несколькими способами:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

через вебпортал электронных услуг ПФУ (с наложением КЭП);

через портал "Действие" (если услуга доступна в вашем регионе);

через уполномоченное лицо по доверенности.

При подаче через электронные сервисы все документы должны быть четкими, цветными скан-копиями или качественными фото.

Почему важно подать документы раньше времени

Представление за месяц до достижения пенсионного возраста позволяет Пенсионному фонду успеть проверить все данные, запросить отсутствующие справки и избежать задержек с первой выплатой. Если документы поданы позже, первая пенсия может поступить с задержкой, но будет перечислена за весь период со дня возникновения права.

Если у вас есть сомнения в стаже, заработке или льготных периодах — лучше обратиться в сервисный центр ПФУ заранее. Специалисты помогут собрать необходимые справки и проверить, отвечает ли всем требованиям.

