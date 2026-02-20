Какая категория украинцев может выйти на пенсию в 50

В Украине матери детей с инвалидностью имеют законное право выйти на пенсию на 10 лет раньше принятого возраста — то есть в 50 лет. Родители могут воспользоваться аналогичным правом в 55 лет.

Однако на практике Пенсионный фонд часто отказывает в назначении такой пенсии или затягивает процесс из-за бюрократических требований и отсутствия определенных документов. Об этом подробно рассказывает издание " На пенсии ".

Какие требования к возрасту и страховому стажу

Законодательство устанавливает следующие четкие условия для досрочного ухода на пенсию родителям детей с инвалидностью с детства:

Матери – 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Обязательное условие: воспитание ребенка до достижения им 6-летнего возраста.

– 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Обязательное условие: воспитание ребенка до достижения им 6-летнего возраста. Родители – 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Отец может воспользоваться правом только при условии, что мать не воспользовалась этой возможностью (например, из-за смерти, лишения родительских прав, отсутствия и т.п.).

Эти нормы закреплены в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлении Кабмина №393 от 2011 года.

Самые распространенные причины отказа Пенсионного фонда

Чаще отказа связаны с отсутствием или ненадлежащим оформлением документов, подтверждающих статус "ребенок с инвалидностью с детства". Пенсионный фонд требует:

Заключение МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) или медицинское заключение ЛКК об инвалидности с детства.

Документы, подтверждающие факт воспитания ребенка до 6 лет (свидетельство о рождении, справка с места жительства, школьные документы и т.п.).

Если хотя бы один из этих документов отсутствует, неполный или выданный с нарушениями — пенсию не назначают. Также отказывают, если страховой стаж не подтвержден (например, из-за пробелов в трудовой книжке или отсутствия данных в реестре ПФУ).

Как поступить, если получили отказ

Обратитесь за разъяснением – попросите письменное обоснование отказа (это обязательно выдают по требованию). Дополните пакет документов – получите отсутствующие справки (например, повторное заключение МСЭК или архивную справку о воспитании). Подайте заявление на повторное рассмотрение – в течение 30 дней после получения отказа. Обжалуйте через суд — если ПФУ не меняет решения, обращение в административный суд является эффективным способом. Судебная практика показывает, что большинство таких исков удовлетворяют при наличии всех необходимых документов.

