Близкие родственники пропали без вести: юрист объяснил, может ли военный уволиться

В Украине пропажа без вести близких родственников в районе боевых действий не является основанием для увольнения военнослужащего из Вооруженных сил. Юристы объясняют, что закон предусматривает такую возможность только в очень узком кругу случаев, и гражданские лица в него не входят.

Об этом на портале " Юристы.UA " подробно рассказал адвокат Владислав Дерий, комментируя обращение военнослужащего. К юристу обратился военный, чьи родители пропали без вести в одном из населенных пунктов в Донецкой области, находящемся вблизи линии боевого столкновения. Мужчина спросил, может ли он уволиться со службы на этом основании.

Ответ оказался отрицательным.

"К сожалению, шансы уволиться с военной службы и успешно обжаловать отказ в суде очень низкие. В то же время вероятность напрасно потратить время, нервы и деньги очень высока", — пояснил Владислав Дерий.

Почему увольнение невозможно

Законодательство действительно разрешает увольнение со службы по семейным обстоятельствам в случае гибели или пропажи без вести близкого родственника. Однако ключевое условие — этот родственник должен принимать непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии во время военного положения.

То есть пропавшим без вести должно быть:

военнослужащий ВСУ или иного формирования;

правоохранитель;

доброволец в составе территориальной обороны или других добровольческих формирований.

Только в таких случаях близкий родственник (супруга/супруги, родители, дети, родные братья/сестры, дед/баба) может получить право на увольнение.

Если же пропали без вести гражданские лица — родители, бабушка, дедушка или другие родственники, не являвшиеся военными или участниками боевых действий, — это не дает оснований для увольнения со службы и не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Закон четко ограничивает круг лиц, чья гибель или пропасть без вести дает право на увольнение. Гражданские родственники, даже если они скрылись в зоне боевых действий, в этот перечень не входят.

Поэтому в описанной ситуации у военнослужащего нет юридических оснований для увольнения. Попытки обжаловать отказ в суде, как правило, оканчиваются безрезультатно, поскольку суды руководствуются буквой закона, а не эмоциональными обстоятельствами.

