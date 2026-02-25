Какой категории студентов могут отказать в предоставлении отсрочки на время обучения

В Украине студенты дневной или дуальной формы обучения имеют законное право на отсрочку от мобилизации на весь период получения образования. Однако на практике ТЦК и СП иногда отказывают в предоставлении такой отсрочки, и самая распространенная причина – нахождение лица в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на разъяснение портала " Юристы.UA ". Отсрочка предоставляется только тем, кто учится на дневной или дуальной форме и соблюдает принцип последовательности образования (т.е. получает более высокий уровень образования, чем предыдущий). Подтверждением является справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО). Студенты заочной формы такого права не имеют.

Если человек находится в ОР-1 (этот статус должен быть указан в военном билете), отказ ТЦК в предоставлении отсрочки законный. Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, оперативный резерв первой очереди означает, что лицо находится в повышенной готовности к призыву, и это имеет приоритет над правом на отсрочку по обучению.

Одновременно отсрочку можно возобновить, если добиться исключения из ОР-1. Для этого следует подать рапорт командиру воинской части (или ТЦК, если человек не проходит службу) с просьбой исключить из резерва первой очереди. После исключения человек автоматически переводится на учет обычных военнообязанных, и тогда отсрочку оформляют через систему "Резерв+" или непосредственно в ТЦК.

Практические рекомендации от юристов:

Проверьте свой статус в "Резерве+" — есть ли отметка об ОР-1.

Если статус есть — подайте рапорт на исключение из резерва (рекомендуется отправлять заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении).

После исключения повторно подайте заявление на отсрочку по обучению (через "Резерв+" или ЦНАП).

Если ТЦК отказывает даже после исключения из ОР-1, обжалуйте решение в административном суде.

