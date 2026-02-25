Они точно не оправдают ожиданий: топ автомобилей, которые не стоит покупать

Выбор автомобиля в 2026 году – задача не из простых. Рынок предлагает огромное количество моделей на любой вкус и кошелек, но далеко не все из них заслуживают внимания.

Издание The Street, опираясь на свежее исследование Consumer Reports, составило список из пяти автомобилей, которые лучше обойти стороной, и пяти моделей, которые, наоборот, заслуживают внимания покупателей.

Consumer Reports проанализировал данные о реальных поломках тысяч автомобилей, а также опросил их владельцев. Рейтинг учитывает надежность, частоту ремонтов, расходы по обслуживанию и общее удовольствие от эксплуатации.

Автомобили, которые не рекомендуют покупать в 2026 году

Land Rover Defender, Chrysler Pacifica Hybrid, Honda Prologue, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata Hybrid значительно уступают конкурентам в своем классе. Эксперты отмечают, что эти модели испытывают проблемы с надежностью, более частыми поломками и более высокими затратами на ремонт, чем ожидают от автомобилей такого уровня. Особо разочаровывают гибридные версии и электрические новинки, где сложная техника еще не отработана должным образом.

Автомобили, которые следует рассмотреть серьезно

BMW X5, Kia Carnival Hybrid, Tesla Model Y, Honda Civic и Toyota Camry возглавляют рейтинг надежности в своих сегментах. Эти модели редко выходят из строя, имеют низкие затраты на содержание и стабильно получают высокие оценки реальных владельцев. Особо отмечают Toyota Camry и Honda Civic как эталон долговечности и экономичности, а Tesla Model Y – как одну из самых надежных электромашин на рынке.

Самый ненадежный бренд среди подержанных авто

Отдельное исследование Consumer Reports, опубликованное BGR, показало, что среди автомобилей с пробегом (5–10 лет) самая низкая надежность демонстрирует Tesla — всего 31 балл из 100 возможных. Эксперты объясняют: новые модели Tesla действительно стали более надежными, но более старые экземпляры до сих пор испытывают много проблем — от электроники и батарей до подвески и кузовных элементов. Владельцы часто сталкиваются с дорогими ремонтами, длительными простоями и отсутствием запчастей.

В то же время традиционные лидеры надежности - Toyota, Honda, Lexus и Mazda - удерживают верхние строчки в рейтингах как для новых, так и подержанных автомобилей.

