Заброньованому прийшла повістка: що робити

Наявність законної відстрочки чи оформленого бронювання не означає, що територіальний центр комплектування не може надіслати вам повістку. Навіть за повністю оформлених документів виклик можуть доставити поштою або за місцем проживання.

Про те, чи потрібно з’являтися до ТЦК у разі отримання повістки та які можливі наслідки її ігнорування, розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний. За словами юриста, під час воєнного стану повістки можуть надсилатися незалежно від наявності відстрочки, бронювання або інших обставин. Повістка нині фактично є єдиним належним способом офіційної комунікації між ТЦК і громадянином.

Телефонні дзвінки чи SMS-повідомлення юридично не врегульовані як форма виклику, тому їх можна не брати до уваги. Натомість повістка має правові наслідки й вимагає обов’язкової реакції.

Адвокат пояснює, що існують різні типи повісток: для уточнення військово-облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або з інших процедурних питань. Поширене переконання, що за наявності відстрочки чи бронювання можна не реагувати на виклик, є помилковим.

Закон зобов’язує особу з’явитися або надати обґрунтовану причину неявки. Якщо цього не зробити, можливе накладення штрафу. У разі систематичного ігнорування матеріали можуть передати до суду, а людину — оголосити в розшук.

Хлівний зазначає, що повістку може отримати фактично будь-хто, незалежно від статусу. Вона слугує інструментом для з’ясування певних питань, які цікавлять ТЦК. Юрист називає це певною мірою "відголоском минулого", адже повноцінної цифрової системи комунікації між громадянами та військкоматами поки що немає.

Раніше траплялися численні помилки: повістки надходили чинним військовослужбовцям або навіть тим, хто вже завершив службу. Нині, за словами адвоката, територіальні центри намагаються налагодити процес і зменшити кількість таких випадків.

