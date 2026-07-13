Снова надвигается жара до 35 градусов: когда ждать в Украине

В конце следующей недели в Украине снова ожидается существенное повышение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в ряде регионов столбики термометров могут подняться до +35 °C.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, изменение погодных условий будет связано с формированием антициклона над северной частью Европы. Из-за роста атмосферного давления количество осадков постепенно снизится, а в большинстве областей установится сухая и жаркая погода.

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Высокие температурные показатели прогнозируют на юге страны и в Закарпатской области. Там во второй половине недели дневная температура может достичь +33...+35 °C.

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Какая будет погода в июле

Синоптики напоминают, что июль традиционно является самым жарким месяцем года. Для него характерно чередование периодов сильной жары с кратковременными грозами, ливнями и шквалистым ветром.

По предварительным прогнозам, средняя температура воздуха в этом месяце составит +21,8...+26°C, а в Карпатах +18...+20°C. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы, а в западных областях превышение может достигать 3 градусов.

В то же время осадков ожидается меньше обычного. Месячная норма составит 26-71 мм, а в Карпатах и Прикарпатье местами прогнозируют 79-119 мм. В общем, это лишь 60–75% от среднестатистических показателей для июля.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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