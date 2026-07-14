Как избавиться от улиток на огороде и в саду: простая ловушка

Улитки и улитки могут быстро уничтожить урожай на грядках, повреждая овощи, зелень и молодые растения. В то же время, для борьбы с вредителями не обязательно использовать химические препараты — существуют простые домашние способы, которые помогают значительно сократить их количество.

Об этом сообщает Story. Прежде чем приступать к борьбе с вредителями, следует устранить условия, способствующие их появлению. Чаще улитки и улитки выбирают влажные и затененные места, где легко найти пищу.

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Их численность могут увеличивать:

чрезмерный полив грядок;

растительные остатки, которые долго не убирают;

заросшие сорняками участки;

нехватка естественных врагов, в том числе ежей, лягушек и птиц.

Домашняя ловушка из обычного молока

Один из самых простых способов борьбы со слизнями — молочная ловушка. Для ее изготовления понадобится только стеклянная банка или пластиковый контейнер и немного молока.

В емкость наливают несколько сантиметров молока и вечером оставляют ее у грядок или в местах, где чаще всего замечают вредителей. Ночью запах молока, начинающего бродить, привлекает улиток и улиток. Заползши внутрь, они уже не могут выбраться через скользкие стенки сосуда.

Утром ловушку достаточно убрать, очистить и при необходимости установить снова. Главное преимущество этого способа — он не содержит химических веществ, поэтому безопасен для растений, домашних животных и детей.

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Какие еще народные методы могут помочь

Если вредителей на участке много, молочную ловушку можно совместить с другими проверенными способами:

рассыпать вокруг растений измельченную яичную скорлупу, острые края которой затрудняют передвижение улиток;

использовать сухую древесную золу в качестве защитного барьера, помня, что после дождя ее нужно восстанавливать;

насыпать вокруг грядок кофейную гущу – считается, что ее запах и кофеин могут отпугивать вредителей.

Кроме того, огородники часто используют пивные ловушки. Они работают по аналогичному принципу: запах брожения привлекает улиток и улиток, после чего они попадают в емкость и не могут выбраться наружу.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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