В Украине дешевеет популярная сезонная ягода: сколько стоит

В Украине начали снижаться цены на голубику. Только за последнюю неделю средняя стоимость ягоды у производителей упала примерно на 17%, однако она все еще остается значительно дороже, чем год назад.

Причиной высоких цен стали неблагоприятные погодные условия, негативно повлиявшие на урожай. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Сколько сейчас стоит голубика

Пока украинские фермеры продают голубику по цене от 300 до 400 грн за килограмм. Для сравнения еще неделю назад производители не спешили отпускать ягоду дешевле чем по 380 грн/кг.

Несмотря на удешевление, голубика в этом году стоит в среднем на 37% дороже, чем в этот же период прошлого года.

В розничных сетях цены пока остаются выше. В частности:

Varus - 449,99 грн/кг;

- 449,99 грн/кг; Сельпо - 499 грн/кг;

- 499 грн/кг; Auchan - 499 грн/кг.

Почему цены начали падать

Эксперты объясняют, что удешевление является сезонным явлением. В июле большинство украинских хозяйств переходят к массовому сбору урожая, поэтому предложение ягоды на рынке стремительно увеличивается.

Из-за поступления крупных партий продукции производителям становится все сложнее удерживать высокие цены. Поскольку голубика относится к скоропортящимся продуктам, фермеры вынуждены оперативнее реализовывать урожай, постепенно снижая отпускную стоимость.

Конкуренция с другими ягодами также оказывает влияние на рынок.

Дополнительное давление на цены создает большое количество сезонных фруктов и ягод. В летний период покупатели имеют широкий выбор продукции, значительная часть которой стоит дешевле голубики.

По словам аналитиков, именно из-за такой конкуренции производители вынуждены корректировать цены, чтобы поддерживать спрос. Наиболее заметно эта тенденция проявляется во время активного уборки урожая, когда предложение опережает темпы роста продаж.

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Почему голубика все еще дороже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее снижение стоимости, возврат к прошлогодним ценам пока не ожидается. Главной причиной является меньший урожай, который украинские хозяйства получили из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за погодных аномалий часть производителей собрала меньше качественной ягоды, что привело к сокращению общего предложения на рынке. Именно этот фактор сдерживает резкое падение цен даже в период массового сбора урожая.

Станет голубика еще дешевле

Последующая ценовая ситуация будет зависеть от объемов сбора урожая и темпов поступления ягоды на рынок. Если предложение будет и дальше расти, производители могут продолжить постепенно снижать цены.

Впрочем, эксперты отмечают, что ограниченный урожай этого сезона вряд ли позволит стоимости голубики опуститься до прошлогоднего уровня. Поэтому даже при традиционном летнем удешевлении ягода, вероятно, будет оставаться относительно дорогой.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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