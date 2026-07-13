Как быстро охладить комнату без кондиционера: простой лайфхак

В жаркую погоду многим тяжело заснуть, ведь жилье быстро нагревается днем и долго сохраняет тепло ночью. Особенно это касается верхних этажей домов, где температура воздуха остается высокой даже после заката.

Как сообщает Express. Специалистка по сну и нейрофизиологи Нерина Рамлахан поделилась простым способом, который поможет охладить спальню без использования кондиционера. По словам эксперта, для этого понадобятся всего три вещи: вентилятор, неглубокий поддон или миска и кубики льда.

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Достаточно поставить емкость со льдом перед вентилятором так, чтобы поток воздуха проходил над ней. Пока лед будет таять, воздух станет прохладнее, что поможет снизить температуру в комнате. Специалист рекомендует включить такую конструкцию примерно за 20 минут до сна, чтобы спальня успела остыть.

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Как еще сделать комнату прохладнее

Если на улице температура ниже, чем в помещении, следует открыть окно и направить вентилятор в его сторону. Таким образом, горячий воздух будет быстрее выходить наружу, а прохладнее будет поступать в комнату.

Еще один совет касается владельцев двух- или трехэтажных домов. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, на нижних этажах обычно гораздо прохладнее. Если жара не дает уснуть, на ночь можно временно перенести спальное место вниз, где условия для отдыха будут более комфортными.

Такие простые методы не заменят полноценный кондиционер, однако могут существенно облегчить сон во время летнего зноя.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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