Денежная помощь к отопительному сезону: кто может получить

Внутри перемещенные лица, из-за войны войны покинувшие свои дома, могут оформить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону 2026/2027. В отдельных случаях домохозяйствам выплатят 20 тысяч гривен на покупку твердого топлива.

Об этом сообщила благотворительная организация "Восток SOS". Программа рассчитана на внутренне перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям населения.

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Финансовую помощь могут получить граждане, проживающие в домах с печным отоплением, не пользующиеся субсидией или льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, заявитель должен относиться хотя бы к одной из следующих категорий:

пожилые люди, в частности те, которые не имеют права на пенсию;

лица с инвалидностью;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

лица, осуществляющие уход на непрофессиональной основе;

семьи, в составе которых есть дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны, в том числе участники боевых действий, участники войны и лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо заполнить специальную онлайн заявку на официальном ресурсе организаторов.

После проверки документов и подтверждения соответствия условиям программы, заявители смогут получить 20 000 гривен, которые предназначены для закупки дров или другого твердого топлива до начала отопительного сезона.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

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