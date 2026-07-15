У части украинцев пенсия может возрасти на 54%: кого касается

Украинцы, которые после достижения пенсионного возраста не оформляют пенсию сразу и продолжают официально работать, могут получить более высокие пенсионные выплаты в будущем. Такой механизм предусмотрен действующим законодательством и призван стимулировать граждан дольше оставаться экономически активными.

В Пенсионном фонде напоминают, что на повышение пенсии могут рассчитывать люди, достигшие 60 лет, имеющие необходимый страховой стаж, но сознательно не обратились за назначением пенсии и продолжили работу.

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Как увеличивается пенсия

Размер надбавки зависит от продолжительности отсрочки ухода на пенсию. Если человек откладывает оформление пенсии не более пяти лет, его размер увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки.

В случае если пенсию оформляют более чем через пять лет после возникновения права на нее, надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц. Например, год отсрочки позволяет увеличить пенсию на 6%, два года – на 12%, а шесть лет (72 месяца) – уже на 54%.

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Всегда ли это выгодно

Несмотря на возможность получать большую пенсию, такое решение не всегда финансово целесообразно. Специалисты советуют перед отсрочкой тщательно оценить собственную ситуацию.

В частности, следует учесть:

сумму пенсионных выплат, которую человек не получит за период отсрочки;

насколько увеличится ежемесячная пенсия после ее назначения;

состояние здоровья и личные жизненные происшествия.

Например, если гражданин отложил оформление пенсии на два года, за это время он мог не получить около 120 тысяч гривен. Если же после назначения пенсии ее размер увеличится всего на 600 гривен в месяц, компенсировать потерянный доход удастся примерно через 16 лет получения повышенных выплат.

Поэтому эксперты рекомендуют не спешить с таким решением и заранее просчитать все возможные преимущества и риски. Для одних украинцев откладывание выхода на пенсию может стать выгодным шагом, тогда как для других целесообразнее оформить выплаты сразу после получения такого права.

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