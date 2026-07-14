У части военнообязанных может исчезнуть отсрочка с 1 августа: о чем идет речь

В начале августа часть военнообязанных может столкнуться с тем, что отсрочка от мобилизации не будет продлена автоматически или исчезнет из электронного военно-учетного документа. Поэтому даже имеющим законные основания для ее получения рекомендуют проверить актуальную информацию в приложении "Резерв+".

Об этом пишет stopcor. Большинство отсрочок продолжается автоматически после продления срока общей мобилизации. Однако это происходит только при условии, что основание для отсрочки остается в силе, а необходимые данные содержатся в государственных реестрах.

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Если же информация в реестрах отсутствует, устаревшая или не смогла автоматически подтвердить право человека на отсрочку, новый срок действия может не отобразиться.

Специалисты советуют не полагаться только на отметку, что отсрочка действует до завершения мобилизации. Вместо этого следует сформировать полный электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" и проверить, к какой именно дате он действует.

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Перед завершением срока отсрочки пользователи, которые могут воспользоваться автоматическим продлением, должны получить уведомление. После этого в электронном документе появится новая дата.

Если после 1 августа информация не обновится, отсрочка исчезнет или останется старая дата, медлить не стоит. Имеющие возможность оформить отсрочку онлайн могут повторно подать заявление через "Резерв+". В других случаях необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Эксперты также предупреждают, что в начале августа количество обращений может значительно возрасти. Поэтому между завершением предварительной отсрочки и оформлением новой может возникнуть нежелательный перерыв.

Поэтому военнообязанным рекомендуют заранее проверить свои данные в приложении, подготовить необходимые документы и следить за сообщениями. Ведь даже при наличии законных оснований автоматическое продление отсрочки не гарантируется, если возникнут проблемы с подтверждением информации в государственных реестрах.

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