Метеозависимое внимание: прогноз магнитных бурь на 14 июля

В ближайшие два дня геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной, но полностью без влияния Солнца не обойдется. По прогнозу специалистов, 14 июля ожидаются магнитные бури средней интенсивности, которые могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 14 июля ожидается К-индекс 4,3, также свидетельствующий об умеренной солнечной активности.

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В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться. Данные о состоянии космической погоды обновляются примерно каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают после мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются большие потоки заряженных частиц. Достигнув магнитного поля Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения.

Уровень их интенсивности определяют по К-индексу:

1–4 балла

5 и более

7–8 баллов

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут жаловаться на головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения или раздражительность. Такие симптомы связывают с изменениями атмосферного давления, хотя научные исследования по воздействию магнитных бурь на здоровье дают неоднозначные результаты.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно воспользоваться назначенными врачом препаратами для облегчения симптомов.

Как легче перенести период солнечной активности

В дни повышенной геомагнитной активности медики рекомендуют придерживаться простых правил:

полноценно спать и не нарушать режим дня;

пить достаточно воды;

отказаться от алкоголя, а также ограничить жирную пищу и чрезмерное употребление кофе;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

по возможности избегать стрессовых ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства и не переутомляться.

Также улучшить самочувствие могут контрастный душ с утра и теплая расслабляющая ванная вечером.

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