Вместо земли – денежная компенсация: в Украине хотят изменить механизм реализации права ветеранов на получение земли

В Украине предлагается изменить механизм реализации права ветеранов войны на безвозмездное получение земельных участков. Вместо земли льготники смогут выбрать единовременную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

Соответствующая инициатива изложена в электронной петиции №41/010315-26эп. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Почему возникло такое предложение

Статья 121 Земельного кодекса Украины гарантирует участникам боевых действий и другим определенным законом категориям граждан право на безвозмездное получение земельного участка из государственной или коммунальной собственности.

Однако автор петиции отмечает, что после завершения полномасштабной войны количество ветеранов, обладающих таким правом, существенно возрастет. В то же время, запасов свободной земли, особенно в пределах населенных пунктов, может не хватить для обеспечения всех заявителей.

Поэтому многие ветераны рискуют остаться без гарантированной государством льготы не из-за отсутствия законного права, а из-за ограниченности земельного фонда.

Какую альтернативу предлагают

Инициатор петиции предлагает предоставить ветеранам возможность самостоятельно выбирать между земельным участком и одноразовой выплатой в размере 200 тысяч гривен.

Компенсацию можно будет получить в двух случаях:

по собственному желанию ветерана;

если органы власти не смогут предоставить земельный участок из-за его отсутствия.

По мнению автора инициативы, такой механизм поможет сделать государственные гарантии реальнее, уменьшит нагрузку на местные органы власти и минимизирует возможные злоупотребления во время распределения земельных ресурсов.

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На что можно использовать средства

Предложенная компенсация не будет целевого назначения. Ветераны смогут самостоятельно решать, как распорядиться деньгами. В частности, их можно будет направить на:

приобретение жилья;

открытие или развитие собственного дела;

лечение или реабилитацию;

прочие личные потребности.

Какие изменения предлагают к законодательству

Автор петиции призывает внести изменения в Земельный кодекс Украины, чтобы лица, имеющие право на безвозмездное получение земли, могли официально выбирать между земельным участком и денежной компенсацией.

По мнению инициатора, это позволит обеспечить реальное исполнение государственных обязательств даже в тех случаях, когда свободных земельных участков для передачи уже не останется.

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