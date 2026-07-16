Идеальный десерт на зиму: рецепт консервированных абрикосов в ванильном сиропе

Абрикосы, законсервированные половинками в ванильном сиропе, – отличный способ сохранить вкус лета. Благодаря нежному сиропу с легкой ванильной ноткой и, по желанию, небольшому количеству коньяка или рома, фрукты получаются ароматными и сочными.

Такую заготовку можно подавать к мороженому, блинам, сырникам, натуральному йогурту или использовать как начинку для тортов и десертов. Об этом пишет Shuba.

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Полезные советы перед приготовлением

Чтобы половинки абрикосов остались более плотными, выбирайте слегка недозрелые плоды и варите их не дольше одной минуты после закипания. Алкоголь в рецепте не обязателен. Если вы не хотите его использовать, просто замените коньяк или ром таким же количеством воды. Во время варки и пастеризации спирт почти полностью улетучивается, оставляя лишь легкий аромат.

Количество сахара в рецепте сбалансировано, поэтому уменьшать его не рекомендуется – это может повлиять на консистенцию сиропа и продолжительность пастеризации. По желанию сахара можно добавить немного больше. Для насыщенного аромата используйте два пакетика ванильного сахара с натуральной ванилью или семена одной стручковой ванили.

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Ингредиенты

1 кг абрикосов;

300 г сахара;

2 пакетика ванильного сахара;

150 мл воды;

100 мл коньяка (или воды).

Способ приготовления

Подготовьте плоды

Абрикосы хорошо помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте примерно на час, чтобы плоды пустили сок.

Приготовьте сироп

Добавьте к абрикосам воду, ванильный сахар и коньяк (или воду). Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите еще 4–5 минут, периодически аккуратно перемешивая, чтобы не повредить фрукты.

Закройте на зиму

Горячие абрикосы вместе с сиропом разложите в стерилизованные банки и накройте стерилизованными крышками.

На дно большой кастрюли положите полотенце или специальную подставку, установите банки так, чтобы они не касались друг друга, и залейте горячей водой до трех четвертей их высоты.

После закипания воды убавьте огонь и пастеризуйте банки 5–8 минут в зависимости от их объема.

Затем осторожно достаньте консервацию, плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Готовые абрикосы в ванильном сиропе храните в холодном темном месте. Зимой они станут отличным дополнением к домашней выпечке, десертам или просто вкусным самостоятельным угощением.

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