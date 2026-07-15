В Украине упала цена на сезонные овощи: сколько стоят

В Украине идет снижение цен на большинство овощей нового урожая. Наиболее заметно подешевели свекла, картофель, морковь, томаты и зелень.

В то же время белокочанная капуста удерживает предварительный уровень стоимости, а огурцы и некоторые ягоды, напротив, дорожают. Об этом сообщают аналитики проектаEastFruit.

Главные истории дня

По данным экспертов, оптовые цены на белокочанную капусту остались без изменений и составляют 20–25 грн за килограмм. В то же время, продолжает дорожать прошлогодняя морковь — максимальная цена выросла с 35 до 40 грн/кг. Молодая морковь стала значительно доступнее: ее стоимость снизилась с 43–47 до 28–30 грн/кг.

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Снизились и цены на свеклу нового урожая - с 17-20 до 14-18 грн/кг. Прошлогодний картофель продается по неизменной цене 12–16 грн/кг, тогда как молодой картофель подешевел: верхний предел цены упал с 25 до 15 грн/кг.

На овощном рынке также наблюдаются разнонаправленные тенденции. Огурцы подорожали с 15–30 до 25–40 грн/кг, в то время как томаты стали дешевле – их стоимость снизилась с 55–75 до 30–60 грн/кг.

Из-за увеличения предложения дешевеет и сахарная кукуруза — теперь ее продают по 18–25 грн за начало вместо 20–30 грн. Кабачки также стали доступнее: максимальная цена снизилась с 25 до 20 грн/кг. Баклажаны подешевели с 95–105 до 70–100 грн/кг.

В сегменте зелени также зафиксировано снижение цен. Зеленый лук теперь стоит от 100 грн/кг вместо 125 грн, укроп продают по 100–150 грн/кг вместо 145–155 грн, а минимальная цена на петрушку снизилась со 115 до 100 грн/кг.

На фруктово-ягодном рынке также произошли изменения. Голубика подешевела с 300–450 до 250–350 грн/кг, а диапазон цен на чернику сузился до 280–300 грн/кг вместо 270–350 грн/кг.

К концу сезона начала дорожать клубника — ее оптовая стоимость выросла со 120–160 до 135–200 грн/кг. Абрикосы стали дешевле: цены снизились с 45-120 до 30-110 грн/кг. В то же время вишня заметно прибавила в цене — с 60–110 до 100–140 грн/кг.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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