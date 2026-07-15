Как бочковые: рецепт квашеных огурцов на зиму

Квашенные огурцы – одна из самых популярных домашних заготовок на зиму. Они получаются хрустящими, ароматными и в меру солеными, а благодаря естественному процессу брожения не требуют добавления уксуса или лимонной кислоты.

Такие огурцы прекрасно подходят как самостоятельная закуска, а также подходят для рассольника, солянки, винегрета и других блюд. Об этом пишет Shuba.

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Что понадобится

Ингредиенты на 3-литровую банку:

огурцы – 2 кг;

соль – 4 ст. л.;

зонтики укропа - 3 шт.;

листья хрена – 2 шт.;

чеснок - 3 зубчика;

холодная вода;

кипяток.

По желанию к заготовке можно добавить листья вишни, черной смородины или амаранта (щирицы) – они помогут сделать огурцы еще более хрустящими. Для засолки рекомендуют использовать обычную соль без йода, ведь йодированная может изменить вкус готовой консервации.

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Как приготовить квашеные огурцы

Сначала хорошо вымойте огурцы и замочите в холодной воде на 3–4 часа. Такой способ поможет сделать плоды более упругими и хрустящими. После этого промойте зелень и дайте ей обсохнуть. На дно чистой трехлитровой банки уложите листья хрена, укроп и очищенный чеснок, а сверху плотно выложите огурцы. Добавьте две столовые ложки соли, залейте банку холодной водой почти до края и только прикройте пластиковой крышкой. Поставьте банку в глубокую миску, ведь во время брожения часть жидкости будет утекать. Оставьте огурцы кваситься в прохладном месте на трое суток. После завершения брожения слейте рассол и несколько раз промойте огурцы чистой водой, не вынимая их из банки. Затем всыпьте оставшуюся соли, залейте огурцы кипятком до самого венца и сразу закатайте стерилизованной крышкой. Готовую банку переверните дном вверх, хорошо укутайте и оставьте до полного охлаждения. Хранить квашеные огурцы рекомендуется в темном прохладном месте.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

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