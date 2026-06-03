Российская армия атаковала Сумщину: есть погибший и 18 раненых, повреждены жилые дома (фото)

В Сумской области в результате российских атак погиб один человек, еще 18 мирных жителей, среди которых есть дети, получили ранения. Под огнем оказались жилые дома, транспорт и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины. Самый трагический случай произошел в Глуховской общине, где российский беспилотник атаковал автомобиль. В результате удара погиб 72-летний мужчина. Кроме того, из-за попадания дрона в жилой дом пострадал пятимесячный мальчик.

Еще один беспилотник поразил микроавтобус. Ранения получили пять человек: 41-летний мужчина и женщины в возрасте 37, 47, 58 и 63 года. В Кириковской общине в результате удара БпЛА по частному дому травмировалась 85-летняя женщина.

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В Краснопольской общине из-за атаки дрона ранения получил 36-летний мужчина. Также там управляемая авиабомба попала в жилой дом, в результате чего пострадала 88-летняя местная жительница.

В Сумской общине из-за российских обстрелов травмированы восемь гражданских. Среди пострадавших — мальчики 6 и 11 лет, 15-летняя девушка, а также женщины 36, 42, 62 и 76 лет и 26-летний мужчина. В Николаевской поселковой общине во время вражеских обстрелов ранения получила 73-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 74-летняя жительница Хутор-Михайловской общины, была травмирована в результате атаки российского беспилотника.

По данным полиции, в результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

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