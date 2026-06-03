Російська армія атакувала Сумщину: є загиблий та 18 поранених, пошкоджено житлові будинки (фото)

У Сумській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 18 мирних жителів, серед яких є діти, отримали поранення. Під вогнем опинилися житлові будинки, транспорт та цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в Національній поліції України. Найтрагічніший випадок стався у Глухівській громаді, де російський безпілотник атакував автомобіль. Внаслідок удару загинув 72-річний чоловік. Крім того, через влучання дрона в житловий будинок постраждав п’ятимісячний хлопчик.

Ще один безпілотник уразив мікроавтобус. Поранення отримали п’ятеро людей: 41-річний чоловік та жінки віком 37, 47, 58 і 63 роки. У Кириківській громаді внаслідок удару БпЛА по приватному будинку травмувалася 85-річна жінка.

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У Краснопільській громаді через атаку дрона поранення дістав 36-річний чоловік. Також там керована авіабомба влучила у житловий будинок, унаслідок чого постраждала 88-річна місцева мешканка.

У Сумській громаді через російські обстріли травмовано вісьмох цивільних. Серед постраждалих — хлопчики 6 та 11 років, 15-річна дівчина, а також жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік. У Миколаївській селищній громаді під час ворожого обстрілу поранення отримала 73-річна жінка. Ще одна постраждала, 74-річна мешканка Хутір-Михайлівської громади, була травмована внаслідок атаки російського безпілотника.

За даними поліції, в результаті обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

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