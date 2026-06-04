В Украине подешевел популярный продукт: сколько стоит

Украинские производители сливочного масла снизили отпускные цены на свою продукцию, даже несмотря на общую тенденцию удорожания этого товара на мировых рынках. Причиной такой динамики стал рекордный объем производства в мае, приведший к быстрому накоплению значительных складских запасов.

Об этом сообщает ИНФАГРО. Эксперты отрасли прогнозируют, что высокие темпы производства сохранятся и в начале лета, поэтому ценовое давление может занять еще некоторое время. В дальнейшем ожидается постепенное сокращение выпуска продукции.

Ситуация на внутреннем рынке

Перепроизводство создало избыток масла на внутреннем рынке, что усиливает конкуренцию между производителями и влечет за собой дальнейшее снижение цен. Чтобы минимизировать убытки и избежать накопления нереализованных запасов, компании прибегают к разным стратегиям:

большинство производителей активно запускает акционные предложения и скидки на фасованное масло, что стимулирует спрос и делает продукцию более доступной для потребителей;

часть предприятий переориентирует экспортные усилия на Молдову и страны Кавказского региона;

крупные компании с достаточными финансовыми резервами временно удерживают продукцию на складах, ожидая улучшения рыночной конъюнктуры.

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Почему усложнился экспорт в ЕС

Несмотря на то, что в Европе наблюдается рост цен на сливочное масло, выход украинских производителей на этот рынок остается ограниченным и экономически малорентабельным. Масштабные поставки в Польшу и страны Балтии фактически заблокированы из-за неблагоприятных рыночных условий, хотя отдельные экспортные партии в другие страны ЕС все еще осуществляются.

Аналитики отмечают, что для стабилизации внутреннего рынка ключевым фактором стало восстановление полноценного экспорта. Пока этого не происходит, производители вынуждены продолжать высокие объемы производства, что и дальше будет давить на внутренние цены в начале лета.

Сколько стоит масло в магазинах

По данным мониторинга OBOZ.UA, на начало месяца сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах стоит от 112 грн за упаковку 180 г (без акций). Средний уровень цен составляет около 114,6 грн. В частности:

"Фора" - 115,9 грн

АТБ - 116,4 грн

Metro - 121,68 грн

Varus - 96,9 грн (акционная цена; стандартная - 111,9 грн)

"Сельпо" - 119 грн

Novus - 114 грн

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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