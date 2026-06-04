В Україні подешевшав популярний продукт: скільки коштує

Українські виробники вершкового масла знизили відпускні ціни на свою продукцію, навіть попри загальну тенденцію подорожчання цього товару на світових ринках. Причиною такої динаміки став рекордний обсяг виробництва у травні, який призвів до швидкого накопичення значних складських запасів.

Про це повідомляє ІНФАГРО. Експерти галузі прогнозують, що високі темпи виробництва збережуться й на початку літа, тож ціновий тиск може тривати ще певний час. Водночас у подальшому очікується поступове скорочення випуску продукції.

Ситуація на внутрішньому ринку

Перевиробництво створило надлишок масла на внутрішньому ринку, що посилює конкуренцію між виробниками та спричиняє подальше зниження цін. Щоб мінімізувати збитки та уникнути накопичення нереалізованих запасів, компанії вдаються до різних стратегій:

більшість виробників активно запускає акційні пропозиції та знижки на фасоване масло, що стимулює попит і робить продукцію доступнішою для споживачів;

частина підприємств переорієнтовує експортні зусилля на Молдову та країни Кавказького регіону;

великі компанії з достатніми фінансовими резервами тимчасово утримують продукцію на складах, очікуючи покращення ринкової кон’юнктури.

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Чому ускладнився експорт до ЄС

Попри те, що в Європі спостерігається зростання цін на вершкове масло, вихід українських виробників на цей ринок залишається обмеженим і економічно малорентабельним. Масштабні поставки до Польщі та країн Балтії фактично заблоковані через несприятливі ринкові умови, хоча окремі експортні партії до інших країн ЄС все ще здійснюються.

Аналітики зазначають, що для стабілізації внутрішнього ринку ключовим фактором стало б відновлення повноцінного експорту. Поки цього не відбувається, виробники змушені продовжувати високі обсяги виробництва, що й надалі тиснутиме на внутрішні ціни на початку літа.

Скільки коштує масло в магазинах

За даними моніторингу OBOZ.UA, станом на початок місяця вершкове масло "Яготинське 73%" у супермаркетах коштує від 112 грн за упаковку 180 г (без акцій). Середній рівень цін становить близько 114,6 грн. Зокрема:

"Фора" — 115,9 грн

АТБ — 116,4 грн

Metro — 121,68 грн

Varus — 96,9 грн (акційна ціна; стандартна — 111,9 грн)

"Сільпо" — 119 грн

Novus — 114 грн

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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