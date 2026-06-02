Дроны атаковали Ильский НПЗ на Кубани: бушует пожар (фото, видео)

В Краснодарском крае России снова сообщают об атаке беспилотников на объекты топливной инфраструктуры. В сети появились кадры масштабного пожара на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, который мог потерпеть удар дронов.

Об этом сообщают OSINT-каналы. На обнародованных видео виден густой дым и значительное воспламенение на территории предприятия. Это может свидетельствовать о серьезных повреждениях производственных мощностей или резервуаров с нефтепродуктами.

Официального подтверждения атаки со стороны властей Краснодарского края пока нет. Губернатор региона Вениамин Кондратьев не комментировал информацию о возможном поражении завода. Местные телеграмм-каналы активно распространяют видеозаписи с места происшествия и свидетельства очевидцев.

Ильский НПЗ является одним из самых крупных частных нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Завод занимается переработкой нефти и производством широкого спектра нефтепродуктов, используемых как гражданских нужд, так и для обеспечения топливом военных структур.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Следует отметить, что это не первый случай атаки на Ильский НПЗ. Ранее предприятие уже подвергалось ударам беспилотников. В частности, 17 февраля 2026 г. на территории завода после атаки возник масштабный пожар. Тогда, по информации российской стороны, был поврежден резервуар с нефтепродуктами, а площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

На фоне регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия вопрос безопасности стратегической инфраструктуры остается одним из самых острых для регионов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Напомним, дроны атаковали Москву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!