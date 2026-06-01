Бронирование от мобилизации-2026: сколько нужно зарабатывать Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить бронирование - мобилизация в Украине

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников на предприятиях, имеющих статус критически важных. Теперь одним из ключевых критериев для бронирования становится уровень заработной платы — не менее 25 941 грн, что соответствует трем минимальным зарплатам.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Правительство повысило требования к среднему уровню оплаты труда, необходимого для подтверждения статуса критически важного предприятия и возможности бронирования сотрудников.

Основная норма:

минимальная зарплата для бронирования - 3 минимальные зарплаты (25 941 грн).

В то же время для предприятий, работающих в прифронтовых регионах, сохранены более гибкие условия:

требование составляет 2,5 минимальной зарплаты (21618 грн).

Речь идет о территориях, определенных соответствующими нормативными актами Минразвития.

Изменения для совместителей и квот бронирования

Отдельно правительство уточнило правила расчета квоты бронирования, чтобы предотвратить злоупотребления.

Теперь в квоту учитывается работник только один раз — по основному месту работы. Это касается также:

работников с действующей отсрочкой от мобилизации;

работников, работающих по совместительству.

Таким образом, совместительство больше не может искусственно увеличивать количество работников, которых предприятие имеет право забронировать. Это должно сделать систему более прозрачной и связанной с реальной потребностью бизнеса.

Просмотр критериев критически важных предприятий

Обновленные правила также подразумевают пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных.

В течение месяца министерства, центральные органы власти и областные военные администрации должны обновить свои критерии по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Среди основных критериев могут быть:

выполнение государственных задач;

обеспечение критических услуг;

производство важной продукции;

поддержка инфраструктуры;

вклад в занятость и стабильность общин.

Проверка статусов предприятий

В течение трех месяцев после вступления изменений в силу будет проведена переоценка всех предприятий, уже имеющих статус критически важных.

Это позволит оставить в системе только те компании, работа которых оказывает непосредственное влияние на:

экономическую стабильность;

обороноспособность;

жизнедеятельность общин.

Переходный период

Правительство гарантирует, что во время переходного этапа:

действующие статусы критичности остаются в силе;

уже оформленное бронирование работников не аннулируется.

Предприятия получат время, чтобы адаптироваться к новым требованиям и подтвердить свой статус.

Цель перемен

По словам министра экономики Алексея Соболева, обновление системы направлено на повышение прозрачности и уменьшение рисков злоупотреблений.

Он подчеркнул, что бронирование остается важным инструментом поддержки критической экономики, но должно работать честно и сбалансировано с учетом потребностей обороны и стабильности бизнеса.

