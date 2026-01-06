Удивит необычной погодой: каким будет лето-2026

По данным метеорологических наблюдений, прошедшая зима в Украине была одной из самых холодных за последние 15 лет. На этом фоне возникает вопрос: стоит ли ожидать аномально жаркого лета 2026 года или глобальные климатические изменения уже полностью изменяют традиционные погодные закономерности.

Об этом пишет ТСН. Синоптики отмечают: долгосрочные прогнозы всегда носят вероятностный характер. В то же время, современные модели, в частности Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), позволяют обозначить общие тенденции летнего сезона.

Отдельную роль в формировании погоды играют глобальные климатические явления — Эль-Ниньо и Ла-Нинья, фактически работающие как "регуляторы" температуры на планете. Эль-Ниньо – это потепление поверхностных вод в тропической части Тихого океана, которое изменяет атмосферную циркуляцию и повышает среднюю глобальную температуру. В такие периоды в мире учащаются экстремальные явления погоды: ливни, наводнения, засухи и волны жары.

Ла-Нинья является противоположной фазой — она охлаждает океанические воды, способствует снижению глобальной температуры и часто приносит более прохладные зимы в Европу и Северную Америку. Эти фазы сменяют друг друга в среднем каждые 3–4 года.

По данным климатологов, сейчас фаза Ла-Нинья ослабевает, а влияние Эль-Ниньо постепенно усиливается, что может повысить вероятность более теплого лета.

Будет ли в Украине аномальная жара

Несмотря на это, украинские ученые призывают не ожидать экстремальных сценариев. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух отмечает, что влияние Эль-Ниньо действительно может повышать вероятность волн тепла, однако катастрофической жары уровня +50°C в Украине не прогнозируется.

По ее словам, средняя температура лета 2026 года будет примерно на 1–2°C выше климатической нормы. Наибольшее потепление ожидается в северных и северо-восточных регионах, где жаркие периоды могут ощущаться сильнее.

В то же время сезон будет неравномерным: периоды жары будут чередоваться с более холодными днями, а количество осадков останется близким к норме.

Прогноз на июнь

Укргидрометцентр прогнозирует, что июнь 2026 года будет теплее нормы примерно на 1,5°C. Средняя температура воздуха будет +19…+23°C, в горных регионах — +16…+20°C. Число осадков ожидается в пределах климатической нормы.

Специалисты также предупреждают о типичной для лета активизации грозовых процессов — возможны град, шквалы и локальные ливни. В то же время риск заморозков в июне пока не прогнозируется.

Народные прогнозы и современная климатология

Некоторые народные синоптики прогнозируют умеренное лето с чередованием холодных и жарких периодов. В частности, ожидается, что наиболее жарким станет август, тогда как июнь и июль могут быть нестабильнее с осадками.

Впрочем, климатологи предостерегают: из-за скорых климатических изменений традиционные долгосрочные методы прогнозирования постепенно теряют точность.

Читайте также: Синоптикиня сообщила, когда в Украине потеплеет: ждать осталось недолго

Общая картина лета 2026

По данным климатических моделей ECMWF, AccuWeather и Ventusky, лето в Украине будет динамичным и контрастным:

Июнь – умеренно теплый старт сезона с частыми дождями и грозами, температура до +27°C, местами выше +30°C.

– умеренно теплый старт сезона с частыми дождями и грозами, температура до +27°C, местами выше +30°C. Июль – самый жаркий месяц с волнами тепла до +35…+38°C, но с кратковременными дождями и грозами.

– самый жаркий месяц с волнами тепла до +35…+38°C, но с кратковременными дождями и грозами. Август — более стабильный и сухой период с теплыми днями и более прохладными ночами, постепенное снижение осадков.

Лето 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, не станет экстремальным, несмотря на влияние глобальных климатических процессов. Ожидается чередование теплых и жарких периодов с короткими похолоданиями и грозами.

Специалисты советуют украинцам готовиться к изменчивой погоде, следить за прогнозами и быть готовыми как к летней жаре, так и к внезапным ливням.

Напомним, мы уже писали, когда в Украину придет летняя жара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!