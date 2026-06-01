Российская армия атаковала Одессу и Харьков: повреждены жилые дома, ранены (фото, видео)

Вечером 1 июня русские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, один из вражеских БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, после удара возгорание возникло на первом и втором этажах многоэтажки. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Тем временем в ночь на 1 июня под российским ударом оказался и Харьков. Вражеские силы нанесли серию атак по городу, в результате чего зафиксировано повреждение жилой застройки и гражданской инфраструктуры.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что кафиры нанесли по меньшей мере десять ударов по окрестностям Слободского района, вблизи окружной дороги. Также поступила информация о попадании в район многоэтажной застройки в Основянском районе.

По уточненным данным, один из ударов пришелся по гаражному кооперативу, расположенному рядом с жилыми домами. В результате атаки вспыхнули гаражи и припаркованные автомобили.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Основянском районе пострадала 34-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Профильные службы продолжают ликвидацию последствий атак, а информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

