Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,3: прогноз магнитных бурь на 29 мая

29 мая в Украине ожидается спокойная геомагнитная обстановка. По прогнозам специалистов, магнитная буря будет слабой, а уровень солнечной активности будет оставаться в пределах зеленого уровня – К-индекс составит 3,3.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба. Эксперты отмечают, что сейчас скорость солнечного ветра превышает нормальные показатели. Причиной этого является влияние корональных дыр на Солнце, которые периодически влекут за собой незначительные колебания геомагнитного поля Земли.

Несмотря на это, существенные магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируют. Геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно стабильной, хотя в течение суток возможны кратковременные периоды повышенной активности.

Специалисты напоминают, что даже слабые магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей. В некоторых случаях возможны головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения или снижение концентрации внимания. Особенно внимательны к своему здоровью советуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с артериальным давлением.

Чтобы легче перенести период геомагнитных колебаний, медики рекомендуют соблюдать режим сна, больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и не перегружать организм тяжелой пищей и чрезмерными физическими нагрузками.

Ученые также отмечают, что прогнозы солнечной активности могут обновляться несколько раз в сутки, поэтому метеозависимым людям следует следить за актуальной информацией.

