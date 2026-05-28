Почему ТЦК может отказать в бронировании после отсрочки: объяснение юриста

Бронирование от мобилизации предусмотрено для военнообязанных граждан, работающих на предприятиях, имеющих статус критически важных для экономики Украины. В то же время, оформить бронь можно не всегда — в случае действующей отсрочки в такой процедуре могут отказать в территориальном центре комплектования.

Об этом сообщает портал " Юристы.UA ". В Украине существуют законные механизмы, позволяющие временно не подлежать мобилизации во время военного положения. Среди них отсрочка и бронирование, однако эти инструменты имеют разные основания и правила применения.

Бронирование предоставляется только работникам предприятий, официально определенных как критически важные для функционирования государственной экономики. Отсрочка оформляется индивидуально и может быть связана с различными обстоятельствами, в частности семейными условиями (например, многодетность) или состоянием здоровья.

Почему нельзя подаваться на бронирование во время отсрочки

К юристам обратился гражданин с действующей, но срочной отсрочкой. Он планировал после ее завершения оформить бронирование, поскольку работает на критически важном предприятии и уточнил, можно ли подать документы раньше времени.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что в такой ситуации важен правильный момент подачи документов, ведь преждевременное обращение может привести к отказу:

"Если подать на бронирование до отмены отсрочки, обязательно откажут. Можно попытаться подать заявление о досрочном аннулировании отсрочки, но гарантий результата нет, поскольку закон прямо не предусматривает такую процедуру", — отметил он.

