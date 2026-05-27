Ожидать ли отключения света летом: прогноз эксперта

Летом украинцы могут столкнуться с разной продолжительностью почасовых отключений электроэнергии — от коротких ограничений до графиков, которые продлятся до восьми часов в сутки. Самый благоприятный сценарий возможен при умеренной погоде без длительных периодов жары более +30°C и низкой интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру.

Такой прогноз озвучил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. В таком случае при среднем потреблении около 12 ГВт дефицит мощности не будет превышать 1 ГВт в вечерние пиковые часы. Его планируют компенсировать импортом электроэнергии и частичными ограничениями для промышленности, поэтому отключения для населения будут редкими и продлятся не более двух часов в сутки.

Читайте также: Актуально в период постоянных отключений света: как продлить жизнь зарядной станции

Более напряженная ситуация прогнозируется при пессимистическом сценарии — в случае аномальной жары и активных обстрелов энергетических объектов. Тогда дефицит мощности в отдельные дни может возрасти до 4 ГВт, а продолжительность отключений будет достигать восьми часов в сутки. Больше всего рискуют прифронтовые регионы, а также Одесская область и Киев, где графики могут быть более жесткими, чем в среднем по стране.

Отдельно эксперт обозначил и базовый вариант развития событий. Он предполагает жаркое лето с умеренными атаками на энергосистему. В таком случае спрос на электроэнергию может расти до 14 ГВт из-за активного использования кондиционеров, а дефицит будет достигать 2–2,5 ГВт. Соответственно, почасовые отключения могут применяться на 2–4 часа в сутки в период пиковой нагрузки.

Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !