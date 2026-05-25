В Украине могут вырасти цены на популярный продукт: сколько будет стоить

В Украине в 2026 году хлеб может подорожать примерно на 25%, поскольку его стоимость все меньше зависит от зерна и все больше — от энергоносителей, логистики и общих издержек производства, существенно возросших во время войны. Пока цены на хлеб растут постепенно: ежемесячно примерно на 1,5–2%, а в годовом измерении — уже около 15%, что делает его одним из ключевых факторов продовольственной инфляции.

Об этом в комментарии СМИ сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, только в апреле хлеб прибавил в цене около 2,5%, а макаронные изделия - около 2,3%.

По сравнению с концом 2025 хлеб и хлебопродукты подорожали уже ориентировочно на 10%. За год рост еще заметнее — почти 16,8%, из которых около 14,5% приходится прямо на хлеб. Таким образом, базовый продукт питания уже находится в фазе стабильного, но регулярного удорожания.

Эксперт отмечает, что распространенное представление о прямой связи цены хлеба со стоимостью пшеницы упрощено. Зерно составляет лишь около 20–25% себестоимости, в то время как основное влияние оказывают другие расходы: энергоносители, логистика, оплата труда и содержание производства.

Именно эти факторы стали определяющими во время войны. Предприятия вынуждены работать в условиях нестабильного энергоснабжения, использовать резервные источники питания и перестраивать логистические маршруты, что дополнительно повышает затраты.

Отдельное давление создает валютный фактор: значительная часть оборудования, технологий и материалов для хлебопекарной отрасли является импортной и привязана к курсу евро или доллара. Поэтому колебания валют сразу оказывают влияние на себестоимость продукции.

В результате даже относительно стабильные цены на зерно не сдерживают всеобщее удорожание. Если нынешние тенденции сохранятся, в 2026 году хлеб в Украине может подняться в цене в среднем еще на четверть.

Для домохозяйств это означает дальнейшее увеличение расходов на базовые продукты, ведь хлеб остается одним из ключевых элементов потребительской корзины и постепенно занимает большую долю в структуре семейного бюджета.

