Почему могут не назначить пенсию: объяснение ПФУ

Размер пенсии по возрасту в Украине зависит от двух ключевых факторов — возраста выхода на пенсию и страхового стажа. В некоторых случаях Пенсионный фонд может отказать в ее назначении, если не соблюдены установленные требования.

По данным ПФУ, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для других возрастных категорий установлены следующие минимальные требования: в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа; в 65 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

В Пенсионном фонде уточняют: если человек достиг 60 лет в 2026 году, но имеет менее 33 лет стажа, он сможет оформить пенсию позже — в 63 года (в 2029 году), при наличии не менее 25 лет страхового стажа.

В то же время, назначение пенсии может быть отложено или отклонено по нескольким типичным причинам. Самые распространенные из них — недостаточный страховой стаж или невозможность его подтверждения из-за отсутствия записей или архивных данных. Также проблемы возникают из-за ошибок в документах (разногласия в именах или датах), неполном пакете документов или представлении недостоверной информации.

