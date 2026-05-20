Уход за близким родственником: в каком случае предоставляется отсрочка

Отсрочку от мобилизации по уходу за близким родственником можно оформить только при условии, если такое лицо имеет инвалидность I или II группы. Сам по себе почтенный возраст – даже более 80 лет – не является достаточным основанием для получения отсрочки.

Об этом сообщает портал " Юристы.UA ". Юристы объясняют, что законодательство предусматривает ряд условий для предоставления отсрочки по уходу за родственником. Одним из ключевых требований является официально установленная инвалидность I или II группы у человека, за которым осуществляется уход.

К специалистам обратился мужчина, который планирует оформить отсрочку из-за ухода за 80-летней бабушкой. Также его интересовало, будет ли он иметь право на выезд за границу.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что без подтвержденной инвалидности I или II группы получить отсрочку невозможно. Аналогичную позицию озвучил и юрист Владислав Дерий, подчеркнув, что сам пожилой возраст родственницы не дает права на освобождение от мобилизации.

Относительно выезда за пределы Украины такая возможность может быть предоставлена при дополнительных условиях. В частности, необходимо иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о нуждаемости человека в постоянном постороннем уходе, а также официально оформленный акт об осуществлении ухода.

