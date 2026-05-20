Имеет ли право ТЦК заходить в жилье или офис: объяснение юриста

В условиях военного положения мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются. И.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания заявил, что в столице такие меры даже усиливаются. Он отметил, что конфликты во время оповещения граждан, в частности в общественном транспорте, нежелательны, однако подчеркнул: Украина находится в условиях "экзистенциальной войны", а ее завершение пока остается неопределенным.

По его словам, участие в защите государства является обязанностью сознательных граждан, а в случае уклонения государство вправе применять принудительные механизмы. На этом фоне адвокат и кандидат юридических наук Владимир Пищида в комментарии УНИАН разъяснил, в каких случаях представители ТЦК могут заходить в жилье или другие помещения граждан и как действовать в случае попытки такого проникновения.

Могут ли представители ТЦК заходить в жилище

По словам юриста, доступ к частному жилью возможен только на основании постановления следственного судьи. Без такого решения проникновение допускается исключительно для полиции — и только в исключительных ситуациях, когда есть очевидные признаки преступления, требующего немедленного прекращения.

Он напомнил, что постановление правительства №560, регулирующее порядок мобилизации, предусматривает участие работников ТЦК в сопровождении полиции, но также только в рамках судебного разрешения.

"Без определения следственного судьи доступа к жилью нет. Если полиция вместе с ТЦК приходит без соответствующего решения, человек не обязан открывать дверь", – объяснил Пищида.

В то же время адвокат уточнил, что полиция может войти в жилье без определения только в чрезвычайных случаях — например, когда есть информация о преступлении, которое происходит прямо сейчас и существует угроза жизни или здоровью людей.

Адресные повестки и частная территория

Юрист подчеркнул, что во время вручения повесток для прохождения ВЛК представители ТЦК не имеют права самостоятельно заходить в жилье.

В случае попытки силового проникновения — взлома дверей, калиток или проникновения на частную территорию, он советует немедленно вызвать полицию по номеру 102 и сообщать о незаконных действиях. По его словам, в практике были случаи, когда патрульные блокировали такие действия и не допускали дальнейшего проникновения.

Офисы, предприятия и общественный транспорт

Относительно рабочих помещений адвокат отметил, что доступ ТЦК возможен только в пределах конкретного разрешения суда, где четко определен объект проверки — вплоть до кабинета или этажа. Без этого работники не могут свободно передвигаться по офисам\

В бизнес-центрах охрана также имеет право не пропускать посторонних без законных оснований.

Отдельно он уточнил, что в общественном транспорте работники ТЦК имеют право находиться, поскольку оно является публичным пространством с особым режимом использования, несмотря на то, что двигается.

Таким образом, ключевым условием любых действий, связанных с доступом к жилью или помещениям остается наличие законных оснований и соответствующего решения суда.

