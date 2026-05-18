Как найти клеща с помощью телефона: простой лайфхак

После прогулки с собакой многие владельцы внимательно осматривают шерсть любимца, чтобы убедиться, что животное не принесло домой клеща. Облегчить этот процесс может обычный смартфон без сложных программ или специального оборудования.

Как сообщает GRY-Online, для этого достаточно воспользоваться приложением типа "Лупа". На iPhone он уже установлен по умолчанию, а пользователям Android нужно только скачать подобное приложение из проверенного источника.

Главный секрет заключается в использовании функции цветовой инверсии. Специальный фильтр изменяет изображение на экране таким образом, что даже маленькие или светлые клещи в шерсти собаки становится значительно легче заметить.

Благодаря этому осмотр животного после прогулки занимает меньше времени и не превращается в изнурительный поиск.

Как включить функцию на iPhone:

откройте приложение "Лупа";

нажмите значок настроек в правом нижнем углу;

в списке параметров найдите раздел "Фильтры";

добавьте фильтры на главную панель с помощью кнопки "+";

затем включите режим инверсии цветов.

После включения фильтра камера поможет быстрее обнаружить клеща на шерсти собаки даже в труднодоступных местах.

