В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

Украинские производители на этой неделе предлагают репчатый лук по цене 5–10 грн/кг, что в среднем примерно на 19% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели. Аналитики объясняют подорожание, прежде всего, сокращением запасов продукции урожая 2025 года в хранилищах украинских фермеров.

На этом фоне активность покупателей на рынке несколько возросла, что подтолкнуло цены вверх. Об этом пишет EastFruit.

В то же время более существенного повышения стоимости производителям достичь пока не удается — часть покупателей жалуется на качество поступающего в продажу лука.

Несмотря на нынешний рост, лук в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом: нынешние цены примерно на 68% ниже, чем в середине мая прошлого года.

Фермеры не уверены, что тенденция к удорожанию сохранится. Причина — дальнейшее ухудшение качества продукции в хранилищах, что может ограничить возможности повышения цен в ближайшей перспективе.

