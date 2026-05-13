Мобилизация работника: какие выплаты он получит и что будет с должностью

В соответствии со статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, за работниками, мобилизованными на военную службу, сохраняются рабочее место и должность. Увольнение таких работников запрещено, за исключением случаев полной ликвидации предприятия. На время службы работник официально считается освобожденным от исполнения трудовых обязанностей.

В то же время, норма об обязательном сохранении среднего заработка за счет работодателя для большинства категорий работников больше не действует. С 24 декабря 2023 эти изменения также распространились на педагогических и научно-педагогических работников.

Вместе с тем, работодатель может добровольно продолжать выплачивать мобилизованному работнику среднюю зарплату или другую материальную помощь. Такие выплаты являются исключительно правом компании, а не ее обязанностью.

Период прохождения военной службы не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск. Это означает, что за время мобилизации дни ежегодного отпуска не скапливаются.

Отдельно законодательство предусматривает право мобилизованных работников на получение компенсации за неиспользованные отпуска без необходимости увольнения. Такая норма закреплена в статье 24 Закона Украины "Об отпусках".

Работодатель обязан выплатить компенсацию по заявлению работника, которого призвали или приняли на военную службу. Подать заявление необходимо не позднее последнего дня месяца, в котором работник был уволен от работы через мобилизацию.

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни ежегодных отпусков как основных, так и дополнительных, а также за "детские" отпуска, если работник имел на них право на момент призыва или поступления на военную службу.

