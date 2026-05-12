Кабмин запускает программу взрослой стажировки 50+: о чем идет речь

В Украине запускается национальная программа "Опыт имеет значение", которая призвана помочь с трудоустройством и профессиональной адаптацией людей в возрасте от 50 лет. Инициатива должна стать одним из решений проблемы острого кадрового дефицита в ключевых секторах экономики.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. Программа будет реализовываться в сотрудничестве с Государственным центром занятости и представителями бизнеса. Основное внимание будет уделяться подготовке и привлечению опытных специалистов для работы в строительной сфере и оборонной промышленности.

Читайте также: Работа с бесплатным жильем: где в Украине предлагают самые высокие зарплаты и как найти подходящую вакансию

Инициатива "Опыт имеет значение" ориентирована на украинцев в возрасте 50+ и включает несколько этапов поддержки:

обучение и адаптацию к современным требованиям рынка труда;

знакомство с потенциальными работодателями;

стажировку с перспективой официального трудоустройства.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Правительство отмечает, что целью программы является не только преодоление нехватки кадров, но и разрушение возрастных стереотипов на рынке труда. Особый акцент будут делать на развитии цифровых навыков, которых часто не хватает кандидатам постарше.

Почему это актуально По словам Юлии Свириденко, дефицит квалифицированных работников стал одним из самых больших вызовов для украинской экономики. Особенно остро проблема ощущается в сферах строительства и оборонной промышленности.

Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что работодатели высоко оценивают ответственность и надежность работников постарше. В то же время, около 60% компаний до сих пор имеют предубеждения относительно кандидатов 50+, а 65% работодателей обращают внимание на недостаточный уровень цифровых навыков.

Как будет работать программа Проект будет состоять из трех основных этапов:

Обучение Участникам помогут обновить резюме, улучшить профессиональные навыки и подготовиться к актуальным требованиям работодателей. Коммуникация Предусмотрены встречи с компаниями для обсуждения условий сотрудничества и возможностей трудоустройства. Практика Кандидаты будут проходить краткосрочную стажировку непосредственно на предприятиях. После успешного завершения возможно официальное трудоустройство.

Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при стаже в 37 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!