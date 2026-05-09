Война в Украине

Может ли военный в СЗЧ получить отсрочку: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

В таком случае человек может рассчитывать только на увольнение со службы

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СЗЧ), не могут оформить отсрочку от службы. После обретения статуса военнослужащего механизм отсрочки больше не применяется.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Дарья Тарасенко, объяснив, что такое право предусмотрено только для военнообязанных граждан, а не для действующих военных. В таком случае человек может рассчитывать только на увольнение со службы и только при наличии законных оснований, определенных действующим законодательством.

"Если лицо уже перешло из статуса военнообязанного к статусу военнослужащего, об отсрочке речь не идет. Возможно лишь увольнение с военной службы, если для этого существуют предусмотренные законом основания", — объяснила Дарья Тарасенко.

В то же время, даже наличие обстоятельств, которые раньше могли давать право на отсрочку, не означает автоматического увольнения со службы. Адвокат отмечает, что основания для отсрочки и для увольнения разные и регулируются отдельными нормами.

В частности, все основания для увольнения военнослужащих прописаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Именно поэтому правозащитница советует проверять возможность получения отсрочки еще до момента мобилизации и обретения статуса военного.

По ее словам, многие военные, которые находятся в статусе СЗЧ, ошибочно полагают, что семейные или другие жизненные обстоятельства автоматически смягчают их положение или дают право на отсрочку. На самом же деле закон четко разграничивает статус военнообязанного и военнослужащего.

Тема самовольного ухода из части остается особенно актуальной во время военного положения и мобилизации. Согласно законодательству, СЗЧ считается серьезным нарушением военной дисциплины, за которое может последовать уголовная ответственность.

