Стаж 10 лет: какой будет пенсия

В 2026 году требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в Украине остаются достаточно высокими: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Люди, накопившие всего около 10 лет, не смогут оформить полноценную трудовую пенсию и фактически вынуждены ожидать достижения 65-летнего возраста, когда государство гарантирует только базовые социальные выплаты.

Об этом сообщает ПФУ. Размер пенсии и право на ее получение напрямую зависят от количества страхового стажа. В 2026 году действует такая градация: в 60 лет пенсию могут получить те, кто имеет от 32 лет стажа; в 63 года - граждане с 22-31 годом стажа; в 65 лет – те, чей стаж составляет от 15 до 21 года. Если же официальный стаж меньше 15 лет, право на трудовую пенсию не возникает вообще.

В случае, когда человек имеет около 10 лет страхового стажа, государство предусматривает не пенсию, а социальную помощь после 65 лет. Ее размер обычно составляет примерно 2600–2700 грн в месяц и может изменяться в зависимости от прожиточного минимума и бюджетных решений. Дополнительные выплаты возможны только в отдельных условиях, например в случае инвалидности или специального статуса.

В то же время, законодательство позволяет украинцам самостоятельно "докупить" отсутствующий страховой стаж. В 2026 году ориентировочная стоимость одного года такого стажа составляет около 42 000 грн. Чтобы достичь минимально необходимого уровня в 15 лет, человеку с 10 лет стажа нужно приобрести еще 5 лет, что обойдется примерно в 210 000 грн. Это позволяет в будущем претендовать на трудовую пенсию, а не на социальную помощь.

Фактически без достаточного количества официального стажа рассчитывать на полноценные пенсионные выплаты сложно. Наиболее уязвимыми остаются люди с неофициальной занятостью или те, кто долгое время работал за границей без уплаты взносов.

