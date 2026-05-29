Льготный проезд для пенсионеров: за какой транспорт придется платить в июне

Большинство украинцев пенсионного возраста знают, что после 60 лет можно пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Обычно для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение водителю или контролеру.

В то же время, эта льгота действует не на все виды транспорта, и в отдельных случаях пенсионерам все же приходится оплачивать поездки.

Где пенсионеры могут ехать бесплатно

Согласно постановлению Кабинета Министров №354, пенсионеры имеют право на безвозмездный проезд в городском пассажирском транспорте. Речь идет о трамваях, автобусах, троллейбусах, а также пригородных электричках.

В городах, где введен электронный учет поездок, одного пенсионного удостоверения может быть недостаточно. В таких случаях необходимо иметь специальную транспортную карту и обязательно регистрировать поездку через валидатор. При этом сама поездка остается бесплатной, однако система фиксирует факт использования транспорта.

В разных городах действуют собственные системы: во Львове – "ЛеоКарт", в Киеве – "Карта киевлянина", в Виннице – "Карта винничанина". Кроме того, в отдельных общинах могут устанавливаться ограничения по количеству бесплатных поездок.

Пенсионерам также важно постоянно иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу. В его отсутствие водитель или контролер имеет право требовать оплату проезда, а в отдельных случаях — наложить штраф. Подтверждение статуса может использоваться как бумажное удостоверение, так и электронный документ в приложении "Действие".

Где за проезд придется платить

Вместе с тем, существуют виды транспорта, где льгота для пенсионеров не действует. В частности, бесплатный проезд не распространяется на метро. В Киеве, Харькове и в Днепре пенсионеры должны оплачивать поездки в подземке. Исключение в столице составляют только владельцы "Карты киевлянина", которые могут использовать метро на льготных условиях.

Также пенсионеры оплачивают междугородние автобусы и железнодорожные поездки – в этих случаях нужно покупать стандартные билеты. Льготы могут предоставляться только отдельным категориям граждан, в том числе участникам боевых действий.

Что касается маршрутных такси, то здесь правила отличаются в зависимости от города. Поскольку большинство маршруток находятся в частной собственности, условия перевозок определяются местными властями или перевозчиками. В некоторых населенных пунктах льгот нет вообще, а в других могут действовать ограничения, например, бесплатный проезд только для определенного количества пассажиров-пенсионеров одновременно.

