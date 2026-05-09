Какая модель автомобиля самая популярная в Украине

В апреле украинцы заключили 74 914 договоров купли-продажи подержанных автомобилей на внутреннем рынке. В сравнении с мартом объемы продаж сократились на 20,9%.

Эксперты связывают такое падение, прежде всего, с резким подорожанием горючего, а также с постепенным насыщением спроса на рынке. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка (ИДА).

В то же время, в годовом измерении спад был менее ощутим — лишь 3,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Специалисты ИГА отмечают, что украинский вторичный авторынок в основном состоит из подержанных автомобилей со средним возрастом около 16 лет. При нынешних ценах на бензин, которые приближаются к 70 гривнам за литр, содержание таких машин становится все дороже, и даже установка газобаллонного оборудования уже не всегда помогает существенно экономить.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

По словам аналитиков, сегодня покупатели оказались перед сложным выбором: или более дешевые авто на внутреннем рынке со средней ценой около 6,5 тысяч долларов, которые часто не отличаются экономичностью, или свежепригнанный транспорт, стоимость которого стартует от 13–15 тысяч долларов.

В результате многие украинцы откладывают покупку автомобиля, не желая тратить значительные суммы на горючее и обслуживание подержанных машин.

Лидером среди брендов остается Volkswagen – в апреле в Украине было заключено 8896 сделок с этими автомобилями. На четвертом месте до сих пор находится ВАЗ с результатом 3959 продаж. Эксперты объясняют это тем, что такие авто остаются наиболее доступным вариантом для многих украинцев, особенно в регионах.

Среди моделей первое место уверенно занимает Volkswagen Passat – 2279 сделок. В ИДА называют его "народным автомобилем" украинского рынка благодаря сочетанию практичности, доступности и надежности. Также популярность модели придает высокий спрос на вторичном рынке.

В тройку самых популярных моделей также вошли Škoda Octavia (2182 продаж) и Volkswagen Golf (2119 сделок).

Эксперты отмечают, что предпочтения покупателей сейчас поделились: часть украинцев ищет максимально бюджетные автомобили, в то время как другие выбирают подержанные премиальные модели, в частности BMW.

Главные тенденции рынка Аналитики обращают внимание, что на внутреннем рынке доля автомобилей с газобаллонным оборудованием значительно выше, чем среди импортируемых машин. Это объясняется тем, что многие автомобили были переоборудованы еще тогда, когда газ позволял существенно экономить на топливе.

Структура рынка по типам горючего выглядит так:

бензин - 42,8%;

дизель - 25,4%;

газ/бензин (ГБО) - 20,3%;

электромобили - 8,6%;

гибриды - 2,6%;

газ - 0,3%.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !