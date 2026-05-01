Стаж 37 років: якою буде пенсія

Страховий стаж безпосередньо впливає на розмір пенсії, однак при нарахуванні враховують не лише кількість відпрацьованих років, а й рівень заробітної плати людини порівняно із середньою зарплатою по країні.

Про це повідомляє ПФУ.

Якою може бути пенсія при 37 роках стажу

Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально. Для кожної людини враховують стаж, рівень зарплати та вік виходу на пенсію. Самостійно зробити точний розрахунок непросто, однак орієнтовну суму можна визначити за формулою Пенсійного фонду:

пенсія = індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу × середня зарплата по Україні

Що означають ці показники:

Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) — співвідношення заробітку людини до середньої зарплати в країні;

— співвідношення заробітку людини до середньої зарплати в країні; Коефіцієнт страхового стажу (КС) — кількість років стажу, помножена на 1%;

— кількість років стажу, помножена на 1%; Середня зарплата по Україні (СЗ) — показник, який ПФУ визначає за попередні три роки.

Приклад розрахунку для 37 років стажу

Для прикладу візьмемо такі умовні дані:

середня зарплата людини — 8 000 грн;

стаж — 37 років ;

; коефіцієнт стажу — 0,37 ;

; середня зарплата по Україні за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн.

Орієнтовна пенсія становитиме:

8 000 / 15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 2 960 грн

Якщо ж середня зарплата людини була 12 000 грн, тоді сума буде більшою:

12 000 / 15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 4 440 грн

Чому фактична пенсія може відрізнятися

У реальності розрахунок складніший. Пенсійний фонд враховує зарплату за кожен місяць трудової діяльності та порівнює її із середньою зарплатою по країні за відповідний період.

Головний висновок простий:

чим більший страховий стаж — тим вища пенсія;

чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачували внески, тим більшими будуть виплати.

Мінімальні гарантії пенсіонерам

За наявності повного стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) та після досягнення 65 років пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати. У 2025 році це 3 200 грн.

Також діють мінімальні гарантовані виплати:

2 725 грн — непрацюючим пенсіонерам незалежно від стажу;

— непрацюючим пенсіонерам незалежно від стажу; 3 370 грн — пенсіонерам 65–70 років із повним стажем;

— пенсіонерам 65–70 років із повним стажем; 2 980 грн — особам з інвалідністю І групи до 70 років із повним стажем;

— особам з інвалідністю І групи до 70 років із повним стажем; 3 240 грн — пенсіонерам 70–80 років із повним стажем;

— пенсіонерам 70–80 років із повним стажем; 3 370 грн — пенсіонерам віком 80+ за наявності необхідного стажу.

Якщо розрахована пенсія нижча за встановлений мінімум, її підвищують до гарантованого рівня.

Доплата за понаднормовий стаж

За кожен рік стажу понад норму передбачена доплата:

понад 30 років для жінок;

понад 35 років для чоловіків.

Розмір надбавки становить 1% пенсії, але не більше 1% мінімальної пенсії. Наразі це 23,61 грн за рік.

Отже, за 37 років стажу доплата може становити 47,22 грн.

Чи вистачає 37 років стажу для виходу на пенсію

Так, 37 років страхового стажу достатньо, щоб оформити пенсію у 60 років. У 2025 році для цього потрібно мати щонайменше 35 років стажу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!